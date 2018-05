Stasera, martedì 29 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello 2018 Ed.15, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara D’Urso. In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Siamo giunti alla semifinale e la serata sarà ricca di sorprese.

Grande Fratello 2018 Ed.15: chi saranno i finalisti proclamati durante questa puntata!

Saranno proclamati i finalisti di questa quindicesima edizione ma prima di arrivare all’agognato traguardo i concorrenti dovranno destreggiarsi tra numerose trappole ed eliminazioni. Il pubblico sovrano, attraverso il televoto, deciderà chi tra Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica dovrà abbandonare la Casa.

Inoltre, nel corso della serata, proprio Veronica riceverà un “regalo” graditissimo da parte del padre Bobby Solo. Di cosa si tratterà?

Alla diretta l’ardua sentenza, ma già ieri, nel corso dell’ultima puntata di ‘Domenica Live’, la conduttrice aveva spiegato che il cantante si era detto disponibile ad una apertura nei confronti della figlia “rifiutata”, a patto che questa avvenga lontano dalle telecamere.