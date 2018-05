Questa sera andrà in onda la settima puntata del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Non si tratta di una puntata come le altre, ma della semifinale, nel corso della quale verranno scelti i concorrenti in lizza per la vittoria finale. Simone si è aggiudicato un posto in finale già la scorsa settimana, grazie al televoto. Altri nomi verranno aggiunti al suo.

Frattanto assistiamo ad un cambio di programmazione per quanto riguarda la puntata finale, che si terrà lunedì 4 giugno. I nominati della settimana sono Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica. Uno tra loro sarà eliminato questa sera e lascerà il gioco ad un passo dalla finale.

Grande Fratello 2018 Ed.15: sorprese per Veronica e Simone.

Le anticipazioni di alcuni eventi che avverranno questa sera vengono direttamente dalla conduttrice Barbara D’Urso. Nel corso della trasmissione che andrà in onda oggi 29 maggio, in prima serata su Canale 5, verrà mostrato a Simone un video nel quale la sua ex moglie lo accusa di non pagare gli alimenti per lei ed il figlio. Nel video la donna augura a Simone la vittoria, così da poter avere quanto le spetta. Come reagirà Simone di fronte a questo imprevisto?

Angelo, il Ken italiano è stato eliminato dal gioco la scorsa settimana per effetto del televoto. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, il ragazzo ha chiesto insistentemente a Barbara D’Urso di poter entrare in casa per avere un chiarimento con Simone. Angelo si è sentito offeso per alcune frasi pronunciate da Coccia nel corso della permanenza nella Casa e per la sua reazione quando lui e Filippo si sono salutati con un bacio a stampo. Stasera vedremo se Barbara lo avrà accontentato.

A Domenica Live è stato mostrato un video che vede protagonista Bobby Solo, il padre di Veronica. Il cantante ha manifestato segnali d’apertura nei confronti della figlia con la quale non ha un buon rapporto, ma ha rimandato il chiarimento a quando la ragazza uscirà dalla Casa, lontano dalle telecamere. Il video sarà mostrato alla ragazza, che sicuramente potrà sentirsi sollevata.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.