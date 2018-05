Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi di oggi, martedì 29 maggio 2018 in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film con Ambra Angiolini Il fulgore di Dony. Dony è un’adolescente bolognese che si innamora di Marco, un ragazzo conosciuto per caso in un cortile. Un giorno, però, il ragazzo fa un incidente sugli sci che, a causa dei gravi danni neurologici riportati, gli cambia la vita. Dony, nonostante ciò, sta vicino a Marco, anche se prova a fuggire, ma poi torna da lui.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Hawaii Five – 0 con gli episodi Il sentiero nella foresta, Gestire lo stress e Responsabilità. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv, i programmi di stasera, martedì 29 maggio 2018 su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di stasera sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film con Bud Spencer e Terence Hill Nati con la camicia. Rosco Fraker gira il mondo sui pattini a rotelle. Doug O’Riordan è un ex detenuto appena uscito di prigione. I due si incontrano in un bar durante una rissa e si ritrovano a dover scappare dalla polizia, finché vengono scambiati per due agenti segreti della CIA.

Su Canale 5 vedremo il reality condotto da Barbara D’Urso Grande Fratello 2018 Ed. 15. Su Italia 1 vedremo il film I fantastici 4 e Silver Surfer. La7 stasera propone il programma di attualità condotto da Giovanni Floris Di martedì.