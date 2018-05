Stasera 29 maggio ritorna l’appuntamento con il Grande Fratello 2018 Ed.15. In prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale della quindicesima edizione del reality show Mediaset condotto da Barbara D’Urso.

In studio anche gli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Siamo giunti alla semifinale e la serata sarà ricca di sorprese. Saranno proclamati i finalisti del Grande Fratello 2018 ed.15 ma prima di arrivare al traguardo i concorrenti dovranno destreggiarsi tra numerose trappole ed eliminazioni.

Alessia Prete in lacrime ed una sorpresa per Veronica da parte di Bobby Solo!

Le anticipazioni ufficiali sul reality show rivelano che ci saranno molti colpi di scena, uno dei quali avrà a che fare Veronica, la figlia di Bobby Solo. La giovane finalmente potrà ricevere una sorpresa da parte del padre.

Intanto nelle ultime ore, le lacrime di Alessia Prete stanno facendo preoccupare i fan della concorrente che nella casa ha trovato l’amore con Matteo Gentili. Non è chiaro cosa stia turbando Alessia. Dietro le lacrime potrebbe esserci la nostalgia dei genitori e dall’altro a far piangere Alessia potrebbe essere la stessa nomination e quindi l’eventuale abbandono della casa e dal suo Matteo.

Resta ancora avvolta nel mistero la possibilità che per la semifinale del Grande Fratello 2018 ed.15 faccia il suo ingresso nella casa l’ex pornostar Milly D’Abbraccio. La 54enne originaria di Avellino, infatti, potrebbe fare un regalo a due concorrenti in particolare, che qualche giorno fa hanno rivelato di avere una certa predilezione per lei.

Durante una bollente chiacchierata notturna, Filippo Contri e Danilo Aquino si sono dilungati in complimenti e commenti coloriti. Dunque vederla varcare la porta rossa potrebbe essere per i due inquilini a rischio eliminazione una sorpresa inaspettata. Barbara D’Urso potrebbe decidere di essere magnanima e aggiungere un pizzico di pepe al reality.