Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la nuova coppia di Uomini e donne, a differenza di quanto molti volevano già naufragata, sono innamorati e non stanno attraversando nessuna crisi. Fonti non accreditate li volevano in rotta di collisione dopo le accuse mosse da Stefano Guglielmini a Nilufar Addati.

La coppia è stata avvistata prima a Milano e poi a Napoli.

Dopo la scelta di Nilufar Addati, l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini ha dichiarato che già prima della sua partecipazione al programma lei lo conosceva e che lei stessa l’aveva convinto a partecipare al programma.

Dopo qualche puntata, lui aveva lasciato Uomini e donne, con la convinzione che lei lo avrebbe seguito. Per provare la veridicità delle sue dichiarazioni, il giovane ha postato su Instagram una foto con Nilufar.

Dopo il polverone mediatico sollevato da Stefano, è intervenuta anche la madre di Giordano, giustificando Nilufar. E lo stesso Giordano, tramite i social, ha sostenuto la fidanzata, negando che tra loro ci fosse una crisi e dichiarando di non essere infastidito da quanto è avvenuto.

Nonostante negli ultimi giorni non siano arrivate altre dichiarazioni da parte di Giordano, la storia d’amore tra lui Nilufar non ha subito nessun colpo da questi attacchi.

La prova che la coppia continua felicemente a stare insieme è un’uscita di qualche sera fa, quando i due sono andati a Milano alla festa di compleanno di un altro ex tronista, Francesco Monte. Dopo la trasferta a Milano, Nilufar e Giordano sono rientrati a Napoli, dove lei vive, e sono stati fotografati con uno dei corteggiatori di Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni.

Nilufar avrà presentato alla famiglia e agli amici Giordano? Non è escluso. Torna comunque il sereno tra i fan del programma, che sarebbero stati dispiaciuti se tutto fosse già finito.