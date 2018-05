Oggi martedì 29 maggio 2018 ci sarà la registrazione di Uomini e Donne più attesa di questa edizione, vale a dire quella dedicata alla scelta finale di Sara Affi Fella.

Una scelta che il pubblico sta attendendo con trepidazione, dato che la tronista è l’unica tra quelle di quest’anno ad essere rimasta ancora in gara e quindi a dover compiere la sua fatidica scelta finale che la porterà a rivelare il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dal programma televisivo.

L’attesissima scelta di Sara a Uomini e donne: la data della registrazione.

Le anticipazioni di queste ore rivelano che la scelta di Sara Affi Fella seguirà più o meno lo schema della scelta di Nilufar Addati.

Anche in questo caso, infatti, nel corso della registrazione di oggi pomeriggio verranno trasmessi prima i filmati delle esterne in villa della tronista con Lorenzo e Luigi, i due pretendenti arrivati al ‘duello finale’ che si sfideranno per riuscire a conquistare il suo cuore.

Il pubblico vedrà cos’è successo all’interno della villa tra la tronista e i due ragazzi e vedere le reazioni dei corteggiatori nel momento in cui hanno visto l’amata Sara tra le braccia di un altro uomo rivale.

Anche in questo caso, quindi, la scelta finale di Sara Affi Fella non verrà registrata fuori dallo studio di Uomini e donne, la tronista farà la sua scelta in studio, in presenza del pubblico da casa che potrà vedere in tempo diretto quello che succederà e quali saranno le reazioni dei corteggiatori di fronte alla decisione della bella tronista campana.

La confessione bomba di Sara ad alcune amiche sulla scelta compiuta.

In studio quasi sicuramente ci saranno anche dei parenti/conoscenti/amici di Sara che parteciperanno a questo epilogo finale del percorso della tronista.

Non si esclude, inoltre, la presenza di alcuni ospiti, tra cui l’ultima coppia in ordine di tempo che abbiamo visto nascere nel corso della trasmissione vale a dire Mariano e Valentina ma anche Nilufar e Giordano che in questi giorni sono stati al centro delle polemiche.

Le ultimissime di gossip di queste ore rivelano che da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Sara abbia scelto di coronare il suo sogno d’amore con Lorenzo, così come avrebbe confessato ad alcune amiche intime nel corso di questi ultimi giorni pre scelta.