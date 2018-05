Un ennesimo episodio di violenza a danni degli agenti di polizia penitenziaria si è verificato nelle carceri italiane, stavolta a Firenze. A rendere noto l’accaduto è il segretario generale territoriale del sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria di Firenze Antonio Mautone, segretario generale territoriale del sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria di Firenze, che lancia un allarme: sono troppe, quasi all’ordine del giorno, le aggressioni ai danni del personale di polizia penitenziaria.

Mautone ha così commentato questi gravi accadimenti: “Le aggressioni nei riguardi del personale in servizio negli istituti penitenziari sono ormai in costante aumento. È ovvio che queste nostre denunce non devono creare allarmismi, ma è del tutto evidente che la frequenza con la quale si registrano eventi critici all’interno delle carceri impone di suggerire ai vertici dell’amministrazione un cambio di rotta e soluzioni immediate a tutela degli operatori che vi operano quotidianamente”.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi: il progetto di reinserimento a Roma.

Altri 14 detenuti del carcere di Rebibbia stanno iniziando il corso di formazione che consentirà loro di lavorare nei parchi di Roma per la pulizia delle aree verdi. Al progetto hanno aderito già nello scorso marzo 18 detenuti, ed ha l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto del bene comune, e all’osservanza delle regole.