Detto Fatto torna oggi, mercoledì 30 maggio 2018, per un’altra puntata ricca di tutorial interessanti. Per la puntata odierna Caterina Balivo ha scelto un graziosissimo look casual, decidendo di indossare una maglia smanicata nera con dettagli colorati sulle spalline, ed una mini gonna a ruota multicolor con sfondo azzurro e fantasia.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, mercoledì 30 maggio 2018: moda bimbi, alimentazione e cucina.

Detto Fatto oggi si apre con un tutorial dimoda bimbi. Simona Mazzei si occupa di due suoi piccoli ospiti che sono stati invitati con le rispettive famiglie a un matrimonio, proponendogli tre opzioni di look. La giacca di panno, spiega Simona, è un capo da tenere sempre nell’armadio dei nostri bambini e va benissimo anche per le cerimonie. Possiamo abbinare a questa giacca un paio di jeans o dei bermuda in lino se fa molto caldo. Possiamo poi abbinare una t-shirt ed un papillon, che non deve andare necessariamente sulla camicia. Per chi ama un completo più classico, Simona propone un abito in tartan. L’ultimo look, invece, si compone di cravattino e gilet.

Il caldo è giunto sull’Italia, e Eliana Liotta ci suggerisce una dieta ricca di acqua, pensata per garantire una pelle sempre idratata e pronta ad affrontare al meglio l’estate. Il principe dei cibi idratanti è il cetriolo, formato per il 97% d’acqua. Altro ottimo alimento è il peperone, composto dal 93% d’acqua.

Gianfranco Iervolino torna a Detto Fatto con una ricetta di una pizza estiva. L'impasto viene aromatizzato con il basilico e condite con peperoni, melanzane, zucchine, mozzarella e patate.