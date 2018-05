Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha da poco detto addio al suo fidanzato Andrea Damante per motivi ancora sconosciuti.

La loro rottura ha fatto molto chiacchierare e sono tanti i fan che sperano in un riavvicinamento tra i due ex gieffini. La beauty influencer ha recentemente pubblicato una Instagram Stories nostalgica che ha fatto sperare i follower dell’ex coppia che non aspetta altro di rivedere insieme i “Damellis”.

La foto dal sapore nostalgico pubblicata da Giulia. I fan sperano.

Lo scorso anno Andrea e Giulia, proprio a maggio 2017, erano a Milano in occasione del sessantesimo compleanno di Barbara D’Urso; i due infatti erano spesso ospiti nei salotti tv della conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, e così avevano raccontato la loro esperienza tramite i social, mostrando i loro look per l’evento e una foto in particolare aveva riscosso una pioggia di cuoricini.

Andrea e la sua metà in Galleria Vittorio Emanuele si erano fatti immortalare complici e innamorati. A distanza di un anno le cose tra i due sono naufragate, ma nonostante il dolore Giulia si è sentita di condividere una stories che potrebbe far ben sperare in un ritorno di fiamma con Andrea.

“Fuori da quella finestra… erano le 03:10″ ha postato Giulia. La Stories è piuttosto eloquente visto che in primo piano nello scatto su Instagram è inquadrato proprio lo stesso sfondo della foto scattata con Andrea l’anno precedente.

Momento di nostalgia per l’ex gieffina? Intanto Damante, che ormai è un affermato deejay, ha pubblicato il titolo della sua nuova canzone che ha tutta l’aria di una dedica d’amore: “Per sempre… Prometti di non lasciarmi mai andare”.