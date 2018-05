Ieri sera, su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Ed. 15 condotta da Barbara D’Urso affiancata in studio dai i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Finiti in nomination Veronica e Alberto che si giocano al televoto lʼultimo posto per la finale di lunedì 4 giugno 2018. I finalisti di questa 15esima edizione del reality oltre a Simone anche Matteo, Alessia e Lucia. Invece, hanno abbandonato la Casa Danilo e Filippo.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: Matteo, Alessia e Lucia in finale con Simone.

La puntata è iniziata con Barbara d’Urso che ha annunciato: «Tutti sono a rischio questa sera». Poi si è collegata con la Casa ed è partito il video della settimana durante la quale Simone, il primo finalista, ha avuto discussioni con tutto il gruppo.

Dopo un video dei nonni che si dicono felici della storia della nipote Veronica Satti con la fidanzata Valentina che la scorsa settimana è entrata nella Casa. La conduttrice ha detto che Bobby Solo le ha scritto di voler finalmente incontrare Veronica dopo il Grande Fratello. Poi è partita una canzone, che il padre aveva scritto per Veronica.

E’ arrivato il risultato del televoto, a lasciare è Danilo che in studio dovrà scusarsi con Lucia Bramieri per una frase volgare che le ha rivolto. Alessia e Matteo non sono mai andati al televoto quindi Barbara D’Urso ha chiamato gli altri concorrenti per decidere chi tra i due dovrà andare in nomination e sottoporsi al giudizio immediato del pubblico. Matteo ha scelto di sfidare Filippo e Alberto.

A uscire è Filippo, Alberto in nomination e Matteo, il più votato, va in finale. Si è aperto un nuovo televoto tra le ragazze. Le due più votate sono state Alessia e Lucia è sono le altre due finaliste. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.