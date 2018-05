Ieri è andata in onda la semifinale del Grande Fratello 2015 Ed. 15. Il gruppo dei finalisti è stato designato ed in nomination sono finiti Alberto e Veronica che tenteranno di acciuffare l’ultima possibilità che hanno per l’accesso alla fase finale della trasmissione. Per volere del pubblico Danilo è uscito dalla Casa, ma non ha potuto salutare i compagni a causa del meccanismo ideato dagli autori. Una volta in studio è stato attaccato da Lucia Bramieri.

Matteo è diventato il secondo finalista del Grande Fratello 2018 Ed. 15, dopo un meccanismo che l’ha portato al televoto, assieme ad Alberto e Filippo. In quanto mai nominati dai compagni, I concorrenti hanno dovuto scegliere tra Matteo ed Alessia chi dovesse essere eliminato. Alessia è stata “salvata” ed è finito al televoto il fidanzato che ha scelto di portare con sé gli altri maschi rimasti. In realtà con il televoto verrà scelto un altro finalista. Filippo e Matteo vengono portati in studio, dove scopriranno chi sarà definitivamente eliminato e chi, invece, andrà direttamente in finale. Il pubblico ha votato per Matteo, mentre Filippo viene eliminato. Matteo incontra anche Marika, la sorella di Alessia entrata in casa per infondere un po’ di grinta ad Alessia, in crisi dopo la visita della madre della scorsa settimana.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: le emozioni della settima puntata.

Simone e Matteo, in quanto finalisti, scelgono i nomi degli altri concorrenti da portare in finale. Matteo sceglie Alessia e Simone invece Alberto. Lucia e Veronica sono in nomination e possono scegliere chi trascinare con loro. Scelgono Alessia. In realtà anche questo televoto serve per scegliere un altro finalista. La più votata è Alessia che è ufficialmente la terza finalista del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Anche Lucia, in quanto la seconda più votata è una finalista.

Simone è stato al centro di numerose polemiche per il suo comportamento all'interno della Casa. Angelo , presente in studio, lo attacca duramente. Il ragazzo si difende affermando di aver giocato in Casa: questa è stata la sua strategia. Entrano in Casa anche Floriana Secondi ed Elena Morali che lo bacchettano per il comportamento che ha con le donne e lo invitano a comportarsi i maniera più responsabile. Simone ammette le sue colpe. Veronica riceve una grandissima sorpresa: può ascoltare il messaggio del padre Bobby Solo e la canzone che lui scrisse per lei quando aveva tre anni. Sembra che il loro rapporto possa decisamente migliorare.