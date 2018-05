Il Pontefice ha celebrato oggi mercoledì 30 maggio 2018 l’udienza generale in Piazza San Pietro. Tema centrale della catechesi dell’udienza di oggi è l’“intima connessione” del sacramento della Cresima “con tutta l’iniziazione cristiana”.

Il sacramento della Cresima nell’omelia dell’udienza di oggi di Papa Francesco.

Sottolinea Papa Francesco: “Prima di ricevere l’unzione spirituale che conferma e rafforza la grazia del battesimo, i cresimandi sono chiamati a rinnovare le promesse fatte un giorno da genitori e padrini. Ora sono loro stessi a professare la fede della Chiesa, pronti a rispondere ‘credo’ alle domande rivolte dal vescovo; pronti, in particolare, a credere nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della Confermazione, è in modo speciale a loro conferito, come già agli apostoli nel giorno di Pentecoste”.

“Poiché la venuta dello Spirito richiede cuori raccolti in orazione, dopo la preghiera silenziosa della comunità, il vescovo, tenendo le mani stese sui cresimandi, supplica Dio di infondere in loro il suo santo Spirito Paraclito”, ha proseguito il Papa: “Uno solo è lo Spirito, ma venendo a noi porta con sé ricchezza di doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e santo timore di Dio”.

“Abbiamo sentito il passo della Bibbia con questi doni che porta lo Spirito Santo. Secondo il profeta Isaia, queste sono le sette virtù dello Spirito effuse sul Messia per il compimento della sua missione. Anche san Paolo descrive l’abbondante frutto dello Spirito che è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”.

Papa Francesco:”L’imposizione delle mani esprimere l’effusione dello Spirito che pervade quanti la ricevono!”

Rimarca Papa Francesco:” L’imposizione delle mani è un gesto biblico, per meglio esprimere l’effusione dello Spirito che pervade quanti la ricevono, si è ben presto aggiunta una unzione di olio profumato, chiamato crisma, rimasta in uso fino ad oggi, sia in Oriente che in Occidente.

L’olio, il crisma è sostanza terapeutica e cosmetica, che entrando nei tessuti del corpo medica le ferite e profuma le membra; per queste qualità è stato assunto dalla simbolica biblica e liturgica per esprimere l’azione dello Spirito che consacra e permea il battezzato, abbellendolo di carismi.

Il sacramento viene conferito mediante l’unzione del crisma sulla fronte, compiuta dal vescovo con l’imposizione della mano e mediante le parole: ‘Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono’”. “Lo Spirito Santo è il dono invisibile elargito e il crisma ne è il sigillo visibile”, ha commentato Francesco: “Ricevendo in fronte il segno della croce con l’olio profumato, il confermato riceve dunque una impronta spirituale indelebile, il ‘carattere’, che lo configura più perfettamente a Cristo e gli dà la grazia di spandere tra gli uomini il suo ‘buon profumo’”.

Citando l’invito di sant’Ambrogio ai neoconfermati: “Ricorda che hai ricevuto il sigillo spirituale e conserva ciò che hai ricevuto. Dio Padre ti ha segnato, ti ha confermato Cristo Signore e ha posto nel tuo cuore quale pegno lo Spirito, un dono immeritato, da accogliere con gratitudine, facendo spazio alla sua inesauribile creatività”. “È un dono da custodire con premura, da assecondare con docilità, lasciandosi plasmare, come cera, dalla sua infuocata carità, per riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi”, conclude il Pontefice. Qui trovi tutte le ultime notizie su Papa Francesco.