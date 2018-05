Arrivano le prime anticipazioni su Temptation Island 2018, il reality show delle tentazioni di Canale 5 che anche quest’anno ritornerà in onda su Canale 5 con la nuova attesa edizione condotta come sempre da Filippo Bisciglia.

In queste settimane si sta delineando il cast ufficiale delle coppie protagoniste che si metteranno in gioco nel corso delle tre settimane all’interno del temuto villaggio delle tentazioni dove saranno a stretto contatto con i tentatori che proveranno e mettere in crisi le loro relazioni.

La programmazione di Temptation Island 2018: quando si registra e quando inizia!

Le anticipazioni ufficiali riguardanti la programmazione di Temptation Island 2018 rivelano che le registrazioni ufficiali dovrebbero partire intorno alla metà di giugno.

Anche quest’anno il villaggio delle tentazioni si trova in Sardegna. Tuttavia per vedere in onda le puntate del reality show di Canale 5 bisognerà attendere un po’ di tempo, perché quest’anno la messa in onda della prima puntata è prevista soltanto a luglio.

La puntata d’esordio di questa nuova edizione di Temptation Island verrà trasmessa su Canale 5 giovedì 5 luglio in prima serata.

Un’altra novità di quest’anno riguarda anche la durata totale di messa in onda del reality show, dato che quest’anno saranno trasmesse solo cinque puntate e non sei come lo scorso anno. Il motivo ha a che fare con il fatto che quest’anno il debutto televisivo slitterà per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2018 trasmesse in diretta in chiaro sulle reti Mediaset.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che anche quest’anno si attingerà molto dalle coppie nate a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi che continua a ‘sfornare’ coppie molto amate e seguite dal pubblico.

Tra queste potrebbe esserci la neo coppia composta da Nilufar e Giordano, i quali quasi sicuramente metteranno alla prova il loro neonato amore per cercare di capire se sono fatti davvero per stare insieme l’uno con l’altro. Sempre dal mondo di Uomini e donne potrebbe arrivare anche la coppia composta da Mariano e Valentina, anche loro molto amati dal pubblico.

Per quanto riguarda, invece, il parterre di tentatori di questa edizione sembra essere in pole position la bella Marta, ex corteggiatore di Nicolò Brigante che come ben saprete è stata rifiutata al duello finale.

E poi ancora tra i possibili tentatori che potrebbero sbarcare nel villaggio delle tentazioni di Canale 5 vi segnaliamo anche il nome di Nicolò, reduce dal rifiuto di Nilufar che in questo modo potrebbe ritrovarselo in questa nuova avventura televisiva.