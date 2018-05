In una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Chi‘, Al Bano ha parlato della donna che stima di più in assoluto: mamma Jolanda. L’artista ha raccontato il rapporto della madre con Romina Power e ha spiegato perché ha deciso di realizzare un documentario – intitolato “Madre mia“– che racconta la vita della donna.

Il rapporto tra mamma Jolanda e Romina Power.

Al Bano ha raccontato al settimanale di Alfonso Signorini, che in principio mamma Jolanda non ha appoggiato del tutto l’intenzione dell’artista di sposare Romina Power. Dopo le nozze, però, si è affezionata tantissimo alla nuora tanto da trattarla come fosse una figlia. Oggi è molto felice che Al Bano e Romina abbiano ricostruito un buon rapporto:

“All’inizio non era tanto d’accordo che la sposassi, poi però l’ha adottata come se fosse una figlia. Quando abbiamo divorziato ha sofferto molto, ma ora è felice che abbiamo riallacciato i rapporti. E poi sognava per me una vita col posto fisso, magari da insegnante, ma quando ha visto che ce l’avevo fatta ha capito di aver fatto bene a lasciarmi inseguire i miei sogni”.

La vita di mamma Jolanda nel documentario “Madre mia”.

Al Bano non ha mai nascosto il profondo legame tra lui e mamma Jolanda. L’artista ha voluto fortemente condividere con i suoi fan l’interessante vissuto della donna. Così, è nato il documentario ‘Madre mia‘, che verrà trasmesso da Rete4 domenica 10 e 17 giugno: “Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d’Italia. Alla sua età è ancora inarrestabile e pensa che senza i suoi piatti io possa deperire”.

Al Bano, infine, ha spiegato cosa lo ha portato a raccontare la vita di sua madre. Ritiene che la donna sia una “rivoluzionaria”. Anche quando è stato il momento di dimostrare il suo coraggio per vivere la storia d’amore con Carmelo, non si è tirata indietro: “La sua vita sembra davvero un romanzo, ha attraversato tutti gli eventi dimostrando che se mantieni i valori importanti non perdi mai la rotta. È sempre stata una rivoluzionaria, per esempio, per stare insieme all’amore della sua vita, mio padre Carmelo Carrisi, è scappata da casa in bicicletta e l’ha sposato”.