Dopo tanti mesi di scuola siamo arrivati alla penultima settimana di Daytime di Amici 2018 Ed.17: teoricamente, infatti, il 2 giugno si sarebbe dovrebbe disputare la finale del talent di Maria De Filippi, ma dopo l’ottava puntata andata in onda domenica 27 maggio la data della finalissima è stata rimandata.

In previsione della finale si stanno preparando Irama, Einar, Emma, Carmen e Lauren, i 5 allievi che si contendono il titolo di vincitore di Amici 2018 Ed.17.

Daytime del 30 maggio 2018: le prime assegnazioni per la semifinale!

Durante la puntata del daytime di oggi vediamo cosa è successo dopo il serale di domenica e quali sono le prime assegnazioni per la semifinale. Lauren incontra suo papà nella casetta dei blu, gli fa conoscere i suoi compagni di squadra e gli fa vedere la coppa e il premio per aver vinto la categoria ballo. Vengono comunicate ai ragazzi le prime assegnazioni per la semifinale.

Lauren dovrà preparare la coreografia “Objection” e, mentre la vede, racconta di quanto si sia aperta da quando ha iniziato la fase del serale, soprattutto per affrontare alcune coreografie più particolari. Per la squadra bianca, Irama dovrà cantare “Voglio solo te” “Tornerai da Me”, “Cosa Resterà”, “I Giardini di Marzo” di Battisti, “Chiamami Ancora Amore” di Vecchioni e “Sally” di Vasco. Irama è molto contento delle assegnazioni ed emozionato di cantare il brano di Vasco perché ci tiene tanto.

Emma canterà il suo inedito “I need somebody”, “Love me Like you Do” di Ellie Goudling “Idgaf” di Dua Lipa, “Let her go”vers. Jasmine Thompson. Carmen dovrà preparare “Tra le Mani” (inedito), “La Complicità”, “Your Song” di Lady Gaga, “Dedicato” di Loredana Berté. Einar “Chi Ama non Dimentica” (inedito), “Salutalo da Parte Mia”, “Se Telefonando” versione di Nek, “Angelo” di Renga.

Entrambi sono contentissimi delle assegnazioni, soprattutto per il numero di inediti che dovranno preparare e che faranno ascoltare al pubblico durante la semifinale. I ragazzi giocano ad indovinare il brano per poi ottenere un premio e, dopo una serie di prove, vince di nuovo la squadra blu.