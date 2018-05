Da oggi prenderà il via in tutta Italia la raccolta firme promossa dal Partito radicale su otto proposte di legge di iniziativa popolare per riformare giustizia, sistema elettorale, servizio pubblico dell’informazione. Occorre raccogliere almeno 50mila firme certificate su ogni proposta, nel giro di 6 mesi.

Come sottolinea il Dubbio, nel pezzo pubblicato ieri a firma di Valentina Stella, al termine verranno depositate in Senato dove, ha ricordato Sergio D’Elia, segretario di Nessuno tocchi Caino, “si avrà la certezza che vengano discusse, in virtù di una recente modifica del regolamento”.

I temi oggetto della proposta di riforma della giustizia.

I temi, come ricordato pochi giorni fa Rita Bernardini dei Radicali, sono: l’amnistia e l’indulto, la revisione del sistema delle misure di prevenzione e delle informazioni interdittive antimafia e delle procedure di scioglimento dei comuni per mafia, la riforma del sistema di ergastolo ostativo e del regime del 41 bis e abolizione dell’isolamento diurno, la riforma della Rai, la riforma delle leggi elettorali nazionale ed europea, gli incarichi extragiudiziari dei magistrati.

Le ultime dichiarazioni di Rita Bernardini dei Radicali.

Secondo Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale, la riforma è davvero urgente, visto “il disinteresse di tutte le forze politiche nel voler affrontare i problemi della giustizia che toccano da vicino migliaia di cittadini”.

Accanto ai radicali scendono in campo anche i penalisti. Vincenzo Comi, vicepresidente della Camera penale di Roma, ad esempio, ha ribadito, a nome dell’associazione che rappresenta e che tutela i diritti fondamentali dei cittadini coinvolti nel processo penale, il pieno appoggio all’iniziativa del Partito Radicale, i cui obiettivi sono e sono sempre stati in linea con la realizzazione dello Stato di Diritto. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.