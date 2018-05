Detto Fatto torna oggi, giovedì 31 maggio 2018, con un’altra puntata ricca di tutorial interessanti e facili da realizzare anche a casa. Per la puntata odierna, la bella conduttrice campana Caterina Balivo ha scelto un elegante outfit black and white con canotta che scende larga sui fianchi bianca leggermente plissettata e panta palazzo nero. A completare il look sono delle décolleté con alto tacco a spillo.

I tutorial di Detto Fatto di oggi, 31 maggio 2018: moda, cucina, pole dance ed i consigli dell’estetista cinica Cristina Fogazzi.

A Detto Fatto Fabrizio Crispino ci stupisce con i suoi abiti senza ago e filo, ed oggi la sua musa ispiratrice è Alicia Keys. Fabrizio crea un bellissimo abito da gala nero ricco di pizzi (per realizzarlo ci sono voluti ben 4 metri di pizzo nero). per Alicia, e poi riproduce un abito già indossato dalla cantante.

Domenico Spadafora risponde alla richiesta di una giovane fan, e realizza un semifreddo al caffè con una base composta da biscotti secchi ed un ripieno realizzato con yogurt, panna, zucchero, caffè e cacao amaro.

L’estetista cinica Cristina Fogazzi torna a Detto Fatto con un utilissimo tutorial in cui ci spiega, in vista dell’estate, come preparare la pelle per prendere il sole. Cristina suggerisce uno scrub al sale di Epson da massaggiare in particolar modo su ginocchia e talloni, ed un bendaggio di glicerina per idratare la pelle. A questo punto, possiamo fare la ceretta per eliminare i peli superflui.

Manuela Badessi torna a Detto Fatto per l’ultima volta in questa stagione del programma, e darà i giudizi finali ai suoi allievi. Manuela non è stata molto clemente: i voti dati sono anche al di sotto della sufficienza. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.