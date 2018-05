Sono in corso nuovi contatti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per un’eventuale riapertura delle trattative per la formazione di governo giallo-verde. A provare la ripresa di un dialogo tra i due, è l’annullamento di tutti gli impegni elettorali che erano previsti oggi in Lombardia per il leader della Lega.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini sta valutando la proposta del leader M5s, Luigi Di Maio, per un governo guidato da Giuseppe Conte e spostare Paolo Savona dal Ministero dell’Economia a un altro ministero per dare il via al governo.

Salvini, oggi a Roma, dopo aver annullato i suoi impegni elettorali per le elezioni amministrative del 10 giugno, per incontrare il capo politico dei 5 Stelle. Inoltre, il presidente Mattarella stamattina ha incontrato al Quirinale il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ed ha concesso ancora tempo. Anche Giorgia Meloni ha annullato i suoi impegni elettorali.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intende dare l’opportunità ai due partiti guardando con “grande attenzione”a questa nuova soluzione, soprattutto dopo i timori sorti dal rischio di scaricare su un governo del Presidente sfiduciato la gestione della crisi dei mercati che potrebbe abbattersi sull’Italia nei prossimi mesi.