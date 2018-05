Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia con il nostro daytime di oggi 31 maggio.

Nella Casa del Grande Fratello stamattina Alberto è stato il primo a svegliarsi. Il ragazzo prepara un caffè per iniziare la giornata, ma apparr molto pensieroso.

Ieri si è confidato ed ha rivelato di avere oene d’amore: da 4 anni non riesce a dimenticare una ragazza. Il sottofondo musicale non aiuta Alberto: il Grande Fratello stamattina propone tutte canzoni d’amore.

Le confidenze tra Alberto, Lucia ed Alessia.

Al Grande Fratello Alberto chiacchiera con Lucia. Il ragazzo di Viterbo stima molto la coinquilina, e la riempe di complimenti. Secondo Alberto, Lucia è una persona autentica, con grande personalità. Al Grande Fratello Lucia ha fatto un bellissimo percorso, ed è stata una concorrente sempre onesta ed educata.

Alessia è pensierosa, e si isola da gruppo. La ragazza corre in giardino, ed il suo comportamento viene notato da Alberto, che la raggiunge per parlare. Alessia si sfoga con l'amico, e racconta di aver avuto una conversazione poco prima con Matteo e si è resa conto si quanto sia grande ed importante il sentimento che prova nei suoi confronti. Alberto le consiglia di viversi in pieno quest'amore senza pensare troppo e senza paura.