Martedì 29 maggio 2018, su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Ed. 15 condotta da Barbara D’Urso dove ha risposto alle accuse di Striscia la Notizia sul caso droga all’interno della casa. Infatti, il tg satirico, diretto da Antonio Ricci, aveva indagato su un fuorionda che aveva come protagonisti i concorrenti del Gf Patrizia Bonetti e Danilo Aquino.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: occhiolino sospetto di Patrizia Bonetti a Danilo Aquino.

Danilo Aquino, uscito dal reality la settimana scorsa, è stato accolto in studio dalla conduttrice e dopo aver ripercorso i suoi migliori momenti all’interno della casa, è stato interpellato da Barbara D’Urso per dare la sua versione dei fatti sulla presunta presenza di cocaina all’interno del Grande Fratello 2018 Ed. 15.

L’ex concorrente ha detto di non ricordarsi esattamente quella conversazione: “Non me lo ricordo in questo momento, ahò che ve devo dire”. Però, proprio in quell’istante, un’inquadratura di Patrizia Bonetti che fa l’occhiolino a Danilo in segno di approvazione ha spiazzato i telespettatori.

Dopo questo gesto di Patrizia Bonetti, sui social, molti utenti hanno commentato negativamente alimentando ancora di più i dubbi nati nelle ultime settimane sul caso coca-gate. Barbara D’Urso, con un comunicato, ha cercato di mettere fine a questo problema ma non è escluso che Striscia la Notizia indaghi ancora portando a galla altri elementi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.