Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sposeranno venerdì 1 giugno 2018 a Varese presso le Ville Ponti con una cerimonia civile davanti a 230 invitati. La damigella d’onore sarà la figlia Stella. La proposta di nozze è arrivata durante la permanenza di Daniele Bossari, nella casa del Grande Fratello Vip.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback, tutti i dettagli delle loro nozze.

A fare da cornice ad una delle nozze più attese dell’estate, Ville Ponti di Varese, è un elegante complesso di tre dimore storiche arredate in stile diverso, Villa Andrea, Villa Napoleonica e le Sellerie immerse in un grandissimo parco secolare, che si trova sulla collina di Biumo Superiore.

L’abito da sposa indossato da Filippa Lagerback sarà raffinato ed elegante, con un lungo strascico, realizzato da Enzo Miccio con la collaborazione di un atelier pugliese. Come ha rivelato la stessa Filippa, l’abito rifletterà appieno i suoi gusti e il suo carattere semplice e riservato.

Invece, la figlia Stella 17enne, la damigella d’onore indosserà un abito scelto dal wedding planner, in grado di esaltare la sua bellezza acqua e sapone. Bossari ha ammesso di essersi commosso dopo averla vista con il vestito.

Al settimanale Oggi, la coppia ha svelato anche il tema delle nozze, Filippa ha dichiarato: “il tema sarà Alice nel Paese delle Meraviglie ma in chiave ironica. Non spunterà un grande coniglio. Non avremo le bomboniere e non abbiamo fatto liste di nozze“.

Daniele scherzando ha detto: “E dire che volevo sposarmi a Ibiza: io, Filippa e Stella. Sono in ansia ora, le aspettative sono alte“. Daniele e Filippa hanno anche annunciato i nomi dei testimoni. Per la sposa ci saranno la modella e attrice, Barbara Snellenburg, e l’amica Monica Schlosser, invece per lo sposo Lorenzo Flaherty e un amico di infanzia.