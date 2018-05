Tonalità pastello e metallic balayage, rossi decisamente audaci e, invece, per le more effetti più naturali con castani impreziositi da accenti smokey o viola: la vera tendenza in fatto di capelli è il colore di per se stesso.

Parola di Josh Wood, colorista di fama internazionale e Redken Global Color Creative Director. Tra i più desiderati e richiesti, definito “the guy who put colour on the catwalk”, il ragazzo che ha portato il colore in passerella, Wood ha collaborato con i più importanti stilisti, fotografi e make up artist al mondo.

Le colorazioni che faranno tendenza in questa primavera estate 2018!

Le cose sono davvero cambiate negli ultimi vent’anni. Gli stilisti stanno iniziando sempre di più a pensare al colore dei capelli delle modelle. Si tratta di possedere uno stile, riconoscersi, anche attraverso l’hair coloring.

Le tinte pastello declinate in nuance soft, opalescenti come il rosa quarzo, personalizzabile con toni di lilla o di rosa, creato da Wood per la primavera estate di Alexander Wang o le ultime novità, il metallic balayage, opalescent pastel balayage, realizzate con Redken.

C’è poi un grande desiderio per i rossi più audaci come i nuovissimi color gels laquers, colorazione permanente dalla brillantezza intensa e a lunga durata.