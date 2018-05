Oggi, giovedì 31 maggio 2018 dovrebbe andare in onda su Canale 5 alle 14:45 una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 31 maggio 2018.

Le anticipazioni circolate sul Trono Over, hanno rivelato che i protagonisti della puntata saranno Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Marco. Per la dama torinese, è arrivato il momento di fare la sua scelta finale. Gemma dovrà prendere una decisione dopo la delicata situazione che si è venuta a creare con Marco e Giorgio.

Nelle puntate precedenti Marco si è risentito, per le parole di Giorgio Manetti, sedutosi al centro dello studio. La dama aveva preso quelle parole come un riavvicinamento del cavaliere nei suoi confronti. Giorgio Manetti, ha chiaramente ribadito che non è così e ha voluto rassicurare tutti in quel senso. Cosa deciderà di fare la dama torinese? Gemma Galgani intende chiudere la frequentazione con Marco?

Marco Cappagli ha sempre mostrato di essere davvero interessato a Gemma Galgani e di provare per lei sentimenti veri. Le anticipazioni circolate sulla puntata di oggi Uomini e donne hanno rivelato che assisteremo alla scelta di Gemma di chiudere definitivamente la sua nuova relazione con Marco. Gemma Galgani riprenderà a corteggiare nuovamente Giorgio Manetti?