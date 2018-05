Ieri, mercoledì 30 maggio 2018 è stata trasmessa su Canale 5 una puntata dedicata alla scelta di Sara Affi Fella. La tronista ha trascorso un giorno e una notte in una villa con entrambi i suoi corteggiatori, Lorenzo e Luigi.



Uomini e Donne: la scelta di Sara Affi Fella.

Sara Affi Fella ha deciso di incontrare prima Lorenzo, cui ha confermato che tra loro c’è qualcosa. Lui si è detto molto teso. Luigi, mentre li osserva dalla sua stanza, a un certo punto ha spento il televisore non riconoscendo in Sara la ragazza che è sceso a corteggiare.

Sara poi ha incontrato Luigi, che le chiede che cosa ancora lei debba capire. Lorenzo, è escito dalla sua stanza e si è affacciato sul salone dove i due stanno parlando e ha detto per provocare: “Fate qualcosaaaa”. Sara, poi ha invitato Luigi a non cedere all’ira ed ha chiamato la madre al telefono per farla parlare con Luigi.

A seguire coccole e bacetti ma il ragazzo si è trattenuto è ha detto: “Ti bacerò solo se sarò la scelta”. In studio, il primo che Sara ha voluto vedere è Lorenzo, a cui ha detto: “Io ho pensato tanto a cosa dire. Tu sei stata la prima persona che ho notato per il tuo aspetto fisico, per la simpatia e la sfida che si era creata tra me e te. La nostra conoscenza non è iniziata nei migliori dei modi“.

E ancora: “Tu ti sei dichiarato per Nilufar ma io sono andata avanti perché sapevo che c’era qualcosa di più, ci ho creduto fino in fondo e con te stavo bene. Purtroppo però credo che tu tante volte non mi hai ascoltato, abbiamo litigato troppo dopo aver passato quella notte a parlare con te in villa ho capito tante cose belle di te, sei un ragazzo d’oro e hai un cuore enorme.”.

Sara ha continuato dicendo: “Mi hai sempre detto che io devo ascoltarmi per trovare la mia felicità, e io a oggi so che provo tanto affetto nei tuoi confronti e ti voglio bene ma io devo essere felice e se ti scegliessi non sarei felice. Mi dispiace perché io con te ci ho creduto.”.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastroianni.

E’ arrivato il turno di Luigi Mastroianni, Sara gli ha detto: “La nostra conoscenza è iniziata subito bene perché sono venuti fuori i lati belli del tuo carattere, poi però sono venuti fuori i tuoi difetti, il tuo essere così puntiglioso, a volte pesante, a volte tanto insicuro, all’inizio mi avevano portato a pensare che tu non fossi la persona giusta per me.”

E ancora: “Quello che mi ha colpito di te è che con i tuoi modi gentili mi hai sempre tenuta stretta a te, e all’inizio credevo che tu fossi solo un punto di riferimento e basta, poi però è successo che tu ti sei alzato, sei andato via e io in quel momento mi sono sentita persa e lì ho iniziato a capire che mi piacevi veramente“.

Sara Affi Fella ha continuato dicendo a Luigi: “E ho visto che tutti quei difetti per me sono ad oggi un valore aggiunto. Ho sempre detto che per arrivare a una scelta dovevo scavare dentro di me, io devo ascoltarmi perché fuori voglio vivere una vita felice, devo ascoltare la mia testa e il mio cuore perché tu oggi sei la mia scelta e ti voglio nella mia vita.”.