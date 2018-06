Detto Fatto torna puntuale su Rai 2 oggi, venerdì 1 giugno 2018, per l’ultimo appuntamento insieme per questa settimana. Per la puntata odierna, Caterina Balivo ha scelto di indossare un elegante abito sui toni del marrone con dei profondi spacchi.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 1 giugno 2018: cucina, pedagogia, giardinaggio, ed i consigli dello speziale e del designer Renato Gervasi.

Lo speziale Luca Bonafini a Detto Fatto oggi parla della lavanda, un fiore dalle mille peculiarità. Essa è, infatti, scrigno di diverse proprietà: digerenti, cicatrizzanti, allevia il prurito e le punture degli insetti e deterge ferite. Con la lavanda, Luca crea tre ricette: una confettura di pere e lavanda, un doposole e un profumo per la casa.

Il Joyà Designer Renato Gervasi torna a Detto Fatto per verificare se Simone, un giovane parrucchiere, ha fatto tesoro dei suoi consigli. A Simone Detto Fatto ha inviato due ragazze per valutare accoglienza e professionalità, ed ha superato l’esame a pieni voti! Solo una delle due ragazze, pur apprezzando molto l’accoglienza, non è stata molto soddisfatta della piega.

L’estate è alle porte, e Fabiano Oldani ci insegna oggi a coltivare sul terrazzo di casa i frutti esotici perfetti per l’estate: kiwi, ananas e papaya.

Il pedagogista Daniele Novara ci parla di un problema molto comune: il cosleeping. Novara spiega che il bambino dovrebbe essere abituato a dormire nella sua cameretta lontano dal letto dei genitori non oltre i 3 anni d’età. Spesso, però, capita che il bambino chieda di dormire nel letto con i genitori, ma se le richiese sono molto frequenti questo può rappresentare un problema, soprattutto se uno dei due genitori è costretto ad abbandonare il letto.

La chef Caterina Lanteri Cravet Detto Fatto svela la ricetta ottima per le calde sere estive: si tratta di un’ottima crema di piselli con gamberi saltati, mandorle ed un freschissimo tocco di mango. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.