Antonella Clerici ha concluso oggi la sua avventura, durata ben 18 anni, a La Prova del cuoco. La commozione è stata davvero tanta, ma l’Antonellina nazionale aveva bisogno di cambiare vita e di dedicarsi maggiormente ai suoi affetti più grandi: la figlia Maelle ed il suo compagno. Sui social sono migliaia le persone che hanno fatto gli auguri alla Clerici, e molti si chiedono se riusciranno a guardare ancora la prova del cuoco con un’altra conduttrice al timone.

Non è la prima volta che Elisa Isoardi conduce la prova del cuoco: Lady Salvini già durante la gravidanza della Clerici aveva preso le redini del programma. I telespettatori, però, sui social hanno fatto sapere di gradire di più la presenza di Federico Quaranta, ma le decisioni sono già state prese.

Antonella Clerici fa gli auguri alla Isoardi, ma Elisa non ricambia.

Durante l’ultima puntata de La Prova del cuoco andata in onda oggi, Antonella Clerici ha fatto i suoi auguri alla Isoardi: “Da supplente diventa conduttrice a tutti gli effetti. Faccio i miei migliori auguri a Elisa Isoardi. Questo è un programma speciale”.

Elisa Isoardi, però, non ha ricambiato la gentilezza della Clerici, facendo gli auguri alla bionda conduttrice. Durante l’ ultima puntata di Buono a sapersi, infatti, ha salutato il pubblico, dicendo che tornerà in tv a settembre con La Prova del cuoco, ma non ha fatto gli auguri alla Clerici per il suo futuro.