Le ultime anticipazioni di Tempesta d’Amore, tutte le trame di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 giugno 2018 – «La delusione di Jessica» – Eccoci ad un nuovo appuntamento con il prossimo terzetto di puntate della serie televisiva tedesca – ambientata presso l’immaginario villaggio bavarese di Bichelheim! Secondo le anticipazioni di Sturm der Lebe, Tempesta d’Amore, Jessica è alquanto amareggiata per il recente confronto con Viktor, che le ha detto chiaramente che è innamorato di un’altra donna.

Secondo le anticipazioni di Sturm der Lebe, Tempesta d’Amore, Viktor per quanto stimi Jessica non può di certo illuderla e quindi preferisce mettere le carte in tavola. Jessica dunque si rende conto che Viktor non ha alcuna intenzione di stare insieme a lei, dato che a sentir lui ci sarebbe un’altra donna nella sua vita. Tale confessione la ferisce profondamente ma nello stesso tempo si rende conto che non può certo tornare indietro arrivati a questo punto.

Le anticipazioni di Sturm der Lebe, Tempesta d’Amore, mostrano che di conseguenza la ragazza escogita un piano per ottenere le attenzioni del giovane, il quale però in questo momento pensa solamente ad Alicia e al suo imminente matrimonio con suo padre. In questo scenario Jessica vuole scoprire chi è la fantomatica ragazza che ha rubato il cuore di Viktor. In seguito mette in atto una strategia che spera si riveli vincente.

Di fronte alla impossibilità di legarsi sentimentalmente con Viktor, Jessica organizza un piano per riuscire a conquistare il giovane. Continua a seguire tutte le ultime anticipazioni e news sulla soap opera Sturm der Liebe – Tempesta d’amore.