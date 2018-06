Le ultime anticipazioni di Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di venerdì 1, lunedì 4 e martedì 5 giugno 2018. «Le molestie di Enriquez» – Ancora avvincenti emozioni e colpi di scena in questo nuovo terzetto di puntate della soap napoletana! Secondo le anticipazioni di UPAS, infatti, il piano dei tagli ai Cantieri va avanti e per contrastarlo gli operai denunciano tutto alla stampa. Nel frattempo un’altra denuncia – questa volta alla magistratura – arriva da Elena, stanca dalle ripetute molestie dell’avvocato Enriquez.

Intanto le anticipazioni di UPAS mostrano che Alberto è furioso per essere stato estromesso dalle trattative, il gioco della mala accoppiata Ferri Viscardi però non sembra andare come programmato, il Palladini è infatti pronto a sfruttare le agitazioni ai Cantieri per riprendere finalmente il suo posto e tornare far sentire la sua voce nel processo di rinnovamento dell’azienda.

Un posto al sole, le anticipazioni 1, 4 e 5 giugno 2017: il momento della verità per Elena!

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole arriva per Elena il momento di scrivere la parola “fine” alla ignobile e fastidiosa storia di molestie e soprusi che ha dovuto subire per troppo tempo. La donna decide finalmente di denunciare Massimo Enriquez, ed è pronta a lottare con le unghie e con i denti per vincere la difficile battaglia contro il rispettato e temuto principe del foro.

Consapevole tuttavia di non farcela da sola, cerca l’appoggio legale di Niko e Susanna e quello umano di Andrea. Qui trovi le ultime anticipazioni, news e novità sulla soap Un posto al sole.