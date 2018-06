Oggi, venerdì 1 giugno 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 l’ultimo appuntamento della stagione di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Cosa sarà trasmesso il Trono Over o chiarimento di Nilufar sulla relazione con Stefano Guglielmini?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1 giugno 2018.

Secondo le anticipazioni circolate su Uomini e Donne, oggi dovrebbe andare in onda la parte della registrazione in cui Nilufar Addati, ha ammesso e spiegato la relazione segreta avuta con Stefano Guglielmini, suo ex corteggiatore.

Stefano Guglielmini, ha dichiarato che tra lui e Nilufar ci fosse una relazione segreta mentre lei si trovava impegnata nel dating show di Maria De Filippi e che lui aveva accettato di partecipare come corteggiatore perchè Nilufar aveva insistito e che gli aveva promesso di sceglierlo.

Nilufar Addati ha raccontato tutta la verità e ha confermato le parole di Stefano. inoltre, ha dichiarato che ha fatto la cavolata più grande della sua vita e che l’intera vicenda è stata affidata ai suoi legali. Nilufar Addati ha dichiarato anche di aver ricevuto delle minacce da Stefano ed è per questo motivo che non vuole più incontrarlo.

Però, non è da escludere, che oggi venerdì 1 giugno 2018 a Uomini e Donne vada in onda il trono over, con protagonista Gemma Galgani e le sue vicende sentimentali. La dama torinese ha scelto di chiudere la relazione con Marco.

Secondo le anticipazioni, dopo i molteplici scontri accesi che ci sono stati in trasmissione, Tina e Gemma faranno la pace in questo finale di stagione. Tina, deciderà, dunque, di deporre l’ascia da guerra e inviterà a ballare la dama per la prima volta in questa ultima puntata.