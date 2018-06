Mercoledì 30 maggio 2018 è andata in onda su Canale 5 una puntata dedicata alla scelta di Sara Affi Fella. La tronista, dopo aver trascorso un weekend in villa insieme a entrambi i suoi due corteggiatori, ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Luigi Mastroianni. Come ha reagito Nicola Panico, l’ex fidanzato di Sara?

Uomini e Donne: la reazione di Nicola Panico alla scelta di Sara.

Sara, prima di iniziare il suo percorso sul Trono Classico di Uomini e donne è stata fidanzata per 5 anni con Nicola Panico. Nel 2017 i due decisero di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore e vedere se poteva fidarsi di lui, data la grande gelosia di Nicola Panico.

Durante il programma, Nicola Panico si avvicinò molto ad una tentatrice con atteggiamenti ritenuti da tutti inopportuni e che fecero infuriare Sara. E proprio al falò finale, la ragazza decise di andarsene senza di lui. Poco dopo i due si incontrarono per un’altra possibilità a Nicola, ma la storia non funzionò. Infatti, quando, Sara Affi Fella è approdata a Uomini e donne, ha ammesso di essere ufficialmente single da poco, ma che quella storia sentimentalmente era finita da molto tempo.

Davanti alla scelta di Sara a Uomini e Donne, Nicola Panico ha preferito restare in silenzio. Non ha risposto ai follower su Instagram e non ha lanciato alcun tipo di dichiarazione maliziosa come ci si aspettava.