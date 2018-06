Lorenzo Riccardi, rientrato a Milano dopo la scelta di Sara Affi Fella di non fidanzarsi con lui, ma con Luigi Mastroianni, è apparso in una Instagram Stories di Paola Di Benedetto. Cosa ci faceva Lorenzo insieme a Paola?

Lorenzo Riccardi in compagnia di Paola Di Benedetto.

Il giorno dopo la messa in onda della puntata in cui è stata mostrata la scelta di Sara Affi Fella, Lorenzo Riccardi è apparso in un video che ha pubblicato su Instagram Paola Di Benedetto. Nelle ”Stories” dell’ex fidanzata di Francesco Monte, è stato caricato un filmato in cui Paola scherza con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne per le vie di Milano, dimostrando di avere una certa confidenza con lui.

”Qui c’è una persona che mi sta importunando”, ha detto l’ex concorrente dell’Isola dei famosi mentre sta riprendendo Lorenzo. Molti fan del programma di Maria De Filippi si stanno chiedendo sei i due erano già amici prima del percorso di Lorenzo ad Uomini e Donne.

Nell’attesa di scoprire che tipo di rapporto c’è tra Paola Di Benedetto e Lorenzo Riccardi, sta circolando un altro gossip sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne, è che Maria De Filippi possa promuovere Lorenzo da corteggiatore a tronista.

Sul web è da un po’ che si parla di un eventuale ritorno del pugliese nel Trono Classico in una nuova veste da tronista, lui stesso, infatti, ha più volte ammesso che non gli dispiacerebbe sedersi sulla famosa poltrona rossa per cercare l’anima gemella.