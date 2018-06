Il 2 e 3 giugno 2018 a Roma sono in programma molti eventi in occasione della Festa della Repubblica e non solo. A partire dalla cerimonia all’Altare della Patria, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha deposto questa mattina una corona di alloro alla presenza delle massime cariche dello Stato. A seguire la parata militare e le celebrazioni istituzionali, che includono lo spettacolo delle Frecce Tricolori.



Le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica, continueranno nel pomeriggio presso il Palazzo del Quirinale con le esibizioni musicali della banda dell’Esercito Italiano, della Marina Militare Italiana dell’Aeronautica Militare Italiana, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.

In occasione della manifestazione il centro storico di Roma sarà blindato. Le zone dove verrà svolta la parata militare saranno chiuse al traffico fino alle 14.00 circa. Molte linee degli autobus saranno deviate e sono state temporaneamente soppresse i capolinea di Piazza Venezia e Via del Teatro Marcello.



Come ogni 2 giugno, si celebra anniversario del giorno della morte del celebre cantautore italiano Rino Gaetano la sua cover band ufficiale ha organizzato un concerto a Piazza Sempione, nel quartiere romano di Monte Sacro. Si tratta dell’unico evento ufficiale dedicato al cantante. Domenica 3 giugno 2018, i musei, i siti archeologici e monumenti rimarranno aperti al pubblico gratuitamente.

Due giorni di rock nello spazio all’aperto dei Giardini Pensili dell’Auditorium, il 2 e il 3 giugno, per la seconda edizione “Retape Festival Summer” dove si esibiranno band musicali romane, giovani band e ospiti “storici”, nuove star e artisti di successo.