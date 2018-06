Lunedì 4 giugno 2018, su Canale 5 andra in onda la puntata finale del Grande Fratello 2018 Ed.15 condotta da Barbara D’Urso affiancata in studio dai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Grande attesa per scoprire chi sarà il vincitore tra i quattro già sicuri di partecipare al gran finale, Matteo Gentili, Alessia Prete, Simone Coccia e Lucia Orlando e Veronica Satti e Alberto Mezzetti che sono al televoto. Uno dei due sarà eliminato all’inizio della puntata e abbandonerà definitivamente il reality.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: anticipazioni puntata finale di lunedì 4 giugno 2018.

Nel corso della penultima puntata del Grande Fratello 2018, hanno abbandonato la casa Danilo e Filippo. Dopo Simone, invece, si sono guadagnati l’accesso diretto alla finale anche Alessio, Lucia e Matteo. Gli altri due concorrenti, Alberto e Veronica, sono finiti al televoto.

Alessia e Matteo, stanno riflettendo sui rispettivi percorsi, e si lasciano andare alla nostalgia: “Se oggi sono così – spiega Alessia al fidanzato – è solo merito dei sacrifici dei miei genitori”. E anche Matteo dopo aver scritto una lettera al padre, si è lasciato andare alle lacrime. Entrambi sono convinti dell’importanza del sostegno incondizionato della famiglia.

Ha proseguito Alessia: “Ci lamentiamo di tante cose ma abbiamo tutto: una famiglia e una casa. Se siamo così è grazie ai nostri genitori. E non dev’essere stato facile per loro. Quando saremo noi genitori potremo rendercene maggiormente conto rispetto ad oggi.”

E ancora: “Forse da figlio tante sono le cose che non vediamo. Se non fossi stata così non sarei qui. E se sono così è perché loro ci hanno messo tanto impegno e tanti sacrifici per trasmettermi quei valori che solo adesso ho capito di avere. Un figlio va spesso contro i pareri dei genitori, però questo non significa che non ci si vuole bene”. Anche Matteo ha un attimo di debolezza e, tra le braccia della fidanzata, si è lasciato andare alla commozione.

Secondo alcuni sondaggi circolati sul web, Alberto Mezzetti è il preferito dai telespettatori con il 49,19% dei consensi. Seguito da Alessia Prete con il 22,16%, Lucia Orlando con il 12,70%, Matteo Gentili con 8,11%, Veronica Satti con il 4,86% e Simone Coccia con il 2,97%.

