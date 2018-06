Inizia il terzultimo giorno dei concorrenti nella Casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15. Scopriamo cosa accade nella Casa più spiata d’Italia con il nostro daytime di oggi, 2 giugno 2018. Manca davvero poco per la fine di quest’avventura, e ad un passo dalla finale il Grande Fratello ha chiesto ai ragazzi di giocare a carte scoperte e di rivelare cosa i concorrenti pensano gli uni degli altri.

Il GF annuncia che “Oggi, quando sentirete suonare l’allarme, da un punto misterioso della Casa ‘ricadranno’ su tutti voi dei messaggi anonimi in cui troverete i pregi e i difetti che nelle ultime ore avete rivelato al Grande Fratello. È arrivato il momento di essere sinceri fino in fondo!”.

Grande Fratello, arriva il momento della verità!

Al Grande Fratello il primo a leggere il messaggio è Alberto, definito dai suoi nuovi amici una persona sensibile e positiva. I ragazzi hanno avuto parole d’elogio anche per Alessia, che viene definita solare e altruista. La ragazza torinese ringrazia i ragazzi, e ammette che l’esperienza al Grande Fratello l’ha aiutata a crescere.

Al Grande Fratello tocca a Simone leggere quanto i compagni pensano di lui. I ragazzi lo definiscono divertente e rispettoso, ma per Coccia non ci sono solo elogi: qualcuno, infatti, lo definisce opportunista.

Veronica, invece, è definita generosa ma anche insicura e a tratti debole. Veronica non si ritrova in quest’ultimo aggettivo, in quanto pensa di essere una persona forte.

Tocca, poi, a Matteo scoprire come viene definito dai compagni d’avventura del Grande Fratello. Il ragazzo viene definito leale, riservato e perbenista.

L’ultima a leggere il biglietto è Lucia. Per la ragazza ci sono molti pregi, tra cui disponibile, semplice, dolce, sensibile, ma anche alcuni difetti, come lunatica ed insicura. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.