Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso lo spettacolo Cavalli di battaglia. Gigi Proietti è accompagnato in ognuna delle 3 puntate da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si esibiranno nei “cavalli di battaglia” del proprio repertorio.

Su Rai 2 andrà in onda lil film Una famiglia all’improvviso. Sam, in seguito alla morte del padre, parte da New York alla volta di Los Angeles per il funerale e per l’apertura del testamento. Il curatore gli consegna 150.000 dollari in contanti che dovranno essere dati alla sua sorellastra Frankie e al figlio di 12 anni Josh.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda la serie tv La linea verticale. Viene raccontata , dal punto di vista dei pazienti, la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale italiano.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 2 giugno 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 2 giugno 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Giochi di potere. Ryan è testimone di un attentato contro un membro della famiglia reale britannica, organizzato da un gruppo di oltranzisti nordirlandesi.

Su Canale 5 vedremo il film con Leonardo Pieraccioni e Rocco Papaleo Finalmente la felicità. Su Italia 1 andrà in onda il film Trasformers 3. Su La7 vedremo L’Ispettore Barnaby con gli episodi Omicidio il giorno di San Malley e Tragico autunno.