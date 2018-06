Daniele Bossari e Filippa Lagerback si sono sposati venerdì 1 giugno 2018 a Varese presso le Ville Ponti con una cerimonia civile davanti a 230 invitati. La damigella d’onore è stata la figlia Stella. La proposta di nozze è arrivata durante la permanenza di Daniele Bossari, nella casa del Grande Fratello Vip.

Daniele Bossari e Filippa Lagerback: la cerimonia civile alle ville Ponti di Varese.

La cerimonia civile è iniziata nel pomeriggio di ieri intorno alle 18, la sposa ha indossato un abito bianco e leggero, capelli sciolti e senza velo, con una ciocca raccolta posteriormente e chiusa con un fiore. Il rito si è svolto all’esterno con un allestimento naturale ed elegante.

L’arrivo di Filippa è stato accompagnato da una versione romantica di “Your Song” di Elton John. Anche il cagnolino Whisky, come annunciato, ha avuto un ruolo nella cerimonia, insieme a damigelle e paggetti ha “aperto la strada” alla sposa.

Ad attendere la sposa un emozionato Daniele Bossari, in un elegante completo blu. I due sposi si sono tenuti a lungo per mano e hanno pronunciato il fatidico sì. Al termine della cerimonia lancio di riso e l’abbraccio di amici, parenti e colleghi. I testimoni della sposa sono stati la modella e attrice, Barbara Snellenburg, e l’amica Monica Schlosser, invece per lo sposo Lorenzo Flaherty e un amico di infanzia.

Come aveva dichiarato Filippa al settimanale oggi: Filippa ha dichiarato: “il tema sarà Alice nel Paese delle Meraviglie ma in chiave ironica. Non spunterà un grande coniglio. Non avremo le bomboniere e non abbiamo fatto liste di nozze“.