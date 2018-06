Il programma Linea Blu, dedicato all’esplorazione del meraviglioso mondo marino oggi sabato 2 giugno alle 14.00 su Rai 1 farà tappa in Sardegna. La conduttrice Donatella Bianchi accompagnerà i telespettatori alla scoperta della storia e delle bellezze di Carloforte e Sant’Antioco.

Una meravigliosa tappa a Carloforte e Sant’Antioco oggi sabato 2 giugno 2018.

I protagonisti del viaggio di oggi saranno il mare e la pesca, le telecamere di Linea Blu entreranno in una tonnara ancora in attività, un luogo ricco di storia e sempre vivo, scopriremo come e quanto è cambiata la pesca al tonno. Poi, verrà raccontata, la figura del rais della tonnara, l’uomo che guida un’imponente squadra di pescatori, i cosiddetti tonnarotti, durante la pesca.

Lo chef Andrea Rosso e suo figlio Cristiano, ci spiegheranno tutti i segreti per preparare al meglio il tonno e alcuni piatti tipici della cucina dell’isola di Carloforte. Poi si andrà alla scoperta della bellezza delle saline di Sant’Antioco, in un magnifico scenario di dune di sabbia candida. Ambienti dove le opere dell’uomo si integrano con la naturale bellezza dei luoghi e con la presenza di importanti nidificazioni di uccelli acquatici.

Nel mare di Porto Pino si andrà alla scoperta de l’isola della Vacca, un’isola vulcanica teatro dei voli del falco della regina e dei gabbiani corsi, partendo dal porticciolo dove un’opera monumentale scavata nella roccia non ha ancora svelato il mistero della sua origine.

Infine, con l’inviato Fabio Gallo a Carloforte, si seguirà il Girotonno, la convivenza delle antiche tradizioni di una cultura millenaria della pesca e una vocazione turistica unica, il tutto celebrato nella sua XVI° edizione tra cultura, arti, enogastronomia, musica e spettacolo.