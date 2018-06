Stasera torna su Rai 1 la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa per l’ultimo appuntamento di questa stagione. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. Oggi, domenica 3 giugno 2018, il primo ospite sarà Carlo Cottarelli. A poche ore dalla formazione del nuovo Governo, in studio anche il direttore del Tg1 Andrea Montanari, il direttore de Il Corriere Della Sera Luciano Fontana, il co-fondatore de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez e il giornalista, scrittore e autore Michele Serra per commentare il nuovo scenario politico italiano.

E ancora uno dei volti più amati della tv italiana, Mara Venier. Inoltre Alice Rohrwacher regista e sceneggiatrice di “Lazzaro Felice”, film da poco uscito nelle sale che ha vinto il Premio per la Miglior sceneggiatura al Festival di Cannes e candidato nella categoria Miglior film ai Nastri d’Argento 2018. Infine, interverrà lo scrittore e autore Roberto Saviano.

Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonista Carl Brave con Francesca Michielin. Dall’11 maggio 2018 è in rotazione radiofonica il singolo “Fotografia”, brano del cantautore che vede la speciale partecipazione di Francesca Michielin e Fabri Fibra e primo singolo estratto dall’album “Notti Brave”, al primo posto nella classifica FIMI da due settimane consecutive.

Gli ospiti del Tavolo di Che tempo che fa del 3 giugno 2018.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti e la partecipazione dell’esilarante Vincenzo Salemme.

Al tavolo resterà Mara Venier, inoltre questa settimana saranno presenti alla prima apparizione tv da neosposi Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Insieme a loro il più celebre wedding planner d’Italia Enzo Miccio, che ha curato tutti i dettagli del matrimonio e Luciana Littizzetto, che con la sua consueta ironia commenterà questo atteso evento e non solo.

Inoltre, il grande Pippo Baudo che nel 2019 celebrerà i 60 anni di carriera e Lello Arena e Enzo De Caro, storici membri insieme a Massimo Troisi de La Smorfia. In occasione del 40esimo anniversario della fondazione del gruppo comico saranno tra i protagonisti di una serie di eventi celebrativi organizzati proprio da Lello Arena dal 22 al 24 giugno in Piazza Plebiscito a Napoli.

Infine Luigi Albertelli, uno dei più noti parolieri della musica italiana e autore di oltre 1000 canzoni. Nella sua carriera ha vinto due volte il Festival di Sanremo: nel 1969 con “Zingara” cantata da Iva Zanicchi e Bobby Solo e nel 1987 con “La notte dei pensieri” interpretata da Michele Zarrillo.