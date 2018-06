Detto Fatto torna domani, lunedì 4 giugno 2018, per iniziare un’altra settimana insieme con Caterina Balivo ed i suoi tutor. Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e i tutorial delle puntate di questa settimana del 4, 5, 6, 7, ed 8 giugno 2018.

Lunedì 4 giugno sarà eletto il vincitore del contest per aspiranti pasticceri: chi tra i contendenti avrà la possibilità di fare uno stage nella pasticceria del tutor Alessandro Servida? Tornerà in studio il sarto di abiti maschili Matteo Mora con una missione davvero stimolante: creare un capo sartoriale per la giornalista Natascha Lusenti utilizzando tessuti maschili per un abito dal taglio femminile.

La Fashion Queen Marthia Saracino realizzerà una Tote bag low cost perfetta per l’estate 2018. Il professore del taglio Toni Pellegrino proporrà un taglio corto a una sua ospite dai capelli ricci. L’hairstylist darà anche dei suggerimenti per asciugare i ricci, per garantire il giusto volume alla propria chioma.

L’esperto di autodifesa Maikol Fazio spiegherà come difendersi da un’aggressione in spiaggia, prendendo spunto da un caso di cronaca avvenuto a Savona. Inoltre Maikol farà una breve lezione di autodifesa a delle signore over 60. Infine, Gianni Molaro consiglierà alla sua giovane ospite l’outfit perfetto per una cerimonia.

L’appuntamento di martedì 5 si aprirà con il viaggio di Alessandra Rinaudo alla scoperta delle tradizioni del matrimonio all’italiana, fermandosi in Basilicata. In occasione della mostra “Hiroshige” alle Scuderie del Quirinale, la curatrice Rossella Menegazzo e la maestra di vestizione del kimono Mamiko Ikeda, racconteranno la cultura giapponese e la bellezza e l’eleganza di questo tipico abito orientale.

Tornerà in studio Elda Lanza, regina delle buone maniere, per spiegare le regole del bon ton per la spiaggia. L’esperta di home staging Mirna Casadei mostrerà come allestire un terrazzo o un piccolo patio ispirandosi al tema dei limoni e come dare nuova vita a un anonimo tavolino ricoprendolo con del prato sintetico.

Infine, lo chef Ilario Vinciguerra proporrà una rivisitazione light e vegetariana di un piatto della tradizione: i peperoni imbottiti.

Nella puntata di mercoledì 6 giugno si parlerà di dolci americani con l’esperto Francesco Saccomandi che proporrà la sua versione del cono gelato: cupcakes ricoperti da un gustoso frosting. Tornerà la regina del bon ton Olivia Ghezzi, con una nuova missione: trasformare anche la donna più informale in una signora elegante e di classe.

La diastasi addominale è una problematica che affliggere molte donne, soprattutto dopo una gravidanza e il dottor Pietro Loschi, specialista in chirurgia plastica, spiegherà come risolverlo grazie all’addominoplastica. Ospite a Detto Fatto Sanda Pandža, la wedding planner di Tom Cruise e Katie Holmes, che svelerà quali sono gli ingredienti per rendere speciale il tavolo degli sposi.

Le paladine dell’economia domestica Titty e Flavia mostreranno alcune tecniche per una veloce eliminazione di macchie improvvise. Infine, lo chef stellato Stefano Ciotti preparerà una ricetta perfetta per un aperitivo o uno spuntino in spiaggia: una torta salata a base di porri, zucchine, fiori di zucca e pomodoro fresco, con un tocco speciale dato dalle acciughe sottolio.

Giovedì 7 torneranno Priscilla e Pinuccia, della sartoria Botondi, per proporre sei elengatissimi outfit alle loro due ospiti, invitate ad una cerimonia nella romantica Verona. Lo scienziato del respiro Mike Maric spiegherà come dare nuovo vigore alla nostra vita sessuale, cambiando semplicemente modo di respirare.

Ultima sfida del contest tra make up artist per aggiudicarsi una giornata tra i truccatori di Simone Belli: a giudicarli, l’attrice Valentina D’Agostino. Il Dottor Giovanni Macrì regalerà un sorriso perfetto alla sua ospite che, dopo aver sconfitto un tumore al seno, convolerà presto a nozze.

In chiusura di puntata, Caterina accoglierà la giovanissima influencer Chiara Nasti per parlare delle sue esperienze televisive, della sua decisione di rifarsi il seno a 17 anni, e del suo sogno di sposare il fidanzato Ugo.

La settimana si concluderà venerdì 8 giugno con il pasticcere Michel Paquier e la sua crostata con pasta sablè alle mandorle e crema di pesche. Tornerà anche la regina delle spose Pinella Passaro con il suo trunk show. In questa puntata si occuperà di una sposa al secondo matrimonio che, per l’occasione, vorrebbe sfoggiare un abito originale e elegante, ma non bianco.

Ospite a Detto Fatto la campionessa olimpionica di atletica leggera Fiona May, che racconterà dei suoi successi nello sport, nel sociale e nella vita privata. L’osteopata Federico Tieghi spiegherà da dove nasce il dolore all’anca e come prevenirne la degenerazione per evitare interventi chirurgici.

Infine, la fashion blogger Irene Colzi parlerà dello stile denim, di gran tendenza per la primavera estate 2018. Irene creerà tre look, sia da uomo che da donna, partendo da un unico capo: lo skinny jeans per lei e il classico 5 tasche per lui. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.