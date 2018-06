Torna il serale di Amici con la puntata semifinale in diretta, stasera alle ore 21.15 su Canale 5. Per la prima volta, stasera i talenti in gara non indosseranno le tutine blu e bianche, in quanto non ci sarà la sfida a squadre ma ci sarà una nuova modalità di sfida tutti contro tutti. Ognuno di loro dovrà mettersi in gioco per ottenere il posto in finale.

Finalisti del serale di Amici 2018 Ed. 17 e le anticipazioni della puntata di stasera.

Grandi ospiti per la semifinale che duetteranno con gli allievi che dovranno tirare fuori tutto il loro talento per conquistare la commissione esterna, i professori e il pubblico. Tra gli ospiti della puntata di stasera ci sara l’attore Beppe Fiorello che si esibirà con Lauren, la magnifica Fiorella Mannoia canterà con Einar, la rocker Gianna Nannini con Carmen.

E ancora Fabrizio Moro reduce dalla partecipazione con Ermal Meta all’Eurovision Song Contest 2018 dove con “Non mi avete fatto niente” hanno conquistato il quinto posto si esibirà con Irama. Infine in studio ci sarà anche Alvaro Soler che presenterà dal vivo la nuova hit dell’estate “La Cintura” che canterà insieme a Emma.

I talenti rimasti in gara sono Irama, Emma, Carmen, Einar e Lauren, che si sfideranno per accedere alla finalissima del 10 giugno 2018. Saranno l’uno contro l’altro in una sfida durissima che dovranno affrontare i concorrenti ancora in gara per poter conquistare un posto in prima fila. Chi riuscirà ad accedere alla finale? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità su Amici 2018 Ed. 17.