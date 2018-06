Un nuovo giorno inizia nella Casa del Grande Fratello 2018. Scopriamo cosa accade oggi, domenica 3 giugno 2018, con il nostro daytime. Alberto e Lucia chiacchierano, ed il giovane di Viterbo le fa i complimenti per la sua positività. La ragazza, senza Filippo, si è maggiormente aperte nei confronti degli altri compagni.

Il Grande Fratello invia un comunicato ai ragazzi, cui si chiede di dire ai compagni le cose che non hanno mai avuto il coraggio di rivelare: “Ragazzi, a un passo dalla Finale, ci saranno sicuramente cose che non avete mai avuto voglia o coraggio di dire ai vostri compagni. Stasera il Grande Fratello vi dà l’opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato prima a un vostro compagno. Ognuno di voi pescherà dalla boule un bigliettino contenente il nome di un coinquilino a cui rivolgere il suo più onesto pensiero. Siate sinceri fino in fondo”.

Alberto pesca il primo biglietto, su cui c’è scritto il nome di Veronica. Il ragazzo ha elogi per l’amica, che è cambiata tanto in positivo, ha preso in mano sé stessa ed ha affrontato le sue paure. Veronica, invece, deve parlare di Matteo, e la ragazza gli dice di credere che la sua vera vittoria arriverà fuori dalla Casa.

Matteo deve parlare di Alessia, e si dice sicuro che la loro strada è insieme. Alessia deve parlare di Alberto, che definisce un ragazzo positivo, corretto, brillante e disponibile. Simone deve parlare di Lucia, e si dice dispiaciuto per non aver legato con lei come vorrebbe perché è una bella persona, e si lascia andare alle lacrime. Gli altri ragazzi applaudono, ma Lucia ha per lui parole dure, sostenendo che Simone non le piace come persona.

Al Grande Fratello Simone è sconvolto dalle parole di Lucia, e gli altri ragazzi gli vanno vicino e provano a chiacchierare con lui.