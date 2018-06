Guida tv completa di domenica 3 giugno 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S con gli episodi Le cose buone e Il mio nome è Leland Spears.

Su Rai 3 vedremo il film Wall Street. Il giovane Bud lavora come agente di Borsa per una società quotata a Wall Street. Gekko è uno spregiudicato uomo d’affari senza scrupoli che rovina spesso i piccoli risparmiatori. Gekko adotta i suoi metodi anche nei confronti della ditta presso la quale lavora il padre di Bud.

Guida tv di domenica 3 giugno 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 3 giugno 2018. Su Retequattro andrà in onda il film I Vichinghi. Un gruppo di coraggiosi vichinghi, una volta cacciati dal proprio sovrano, parte alla volta della Gran Bretagna per saccheggiare i tesori del Monastero di Lindisfarne, ma una tempesta fa naufragare il gruppo sulla costa scozzese.

Su Canale 5 vedremo il film Dr. Knock. Il medico Knock si trasferisce in un villaggio nelle Alpi francesi per prendere il posto del collega andato in pensione. Gli abitanti del paese, però versano in ottima salute, e Knock inizia a convincere la gente l’idea che spesso dietro una persona apparentemente sana può celare una persona malata. Knock diagnostica così malattie, reali o immaginarie, a ogni paziente che visita.

Su Italia 1 andrà in onda il film I pinguini di Mr. Popper. Stasera La7 trasmetterà il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena.