Ultimo appuntamento oggi con il programma di Rai 2 “Mezzogiorno in famiglia”. Con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, oggi domenica 3 giugno, a partire dalle 11.00, si assisterà alla sfida finale.

Tra musica, gioco e divertimento, saranno le squadre di Fornelli (Is) e Breno (Bs) a contendersi il premio in palio: uno scuolabus giallo fiammante che la cittadina vincitrice potrà mettere a disposizione dei propri studenti.

Con le inviate Elena Ballerini e Claudia Andreatti si andrà ancora una volta alla scoperta dei due territori, entrambi speciali, ciascuno con le proprie bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche.

Accompagnati dalla musica del Maestro Gianni Mazza e delle DJ Jas e Jay, e con l’immancabile appuntamento dell’oroscopo di Paolo Fox della domenica, Manuel Casella e Giulia Salemi accompagneranno i due team nei giochi di questo ultimo weekend.

Oroscopo Paolo Fox: il riepilogo della classifica della settimana dal 27 maggio 2018 al 3 giugno 2018 a Mezzogiorno in Famiglia!

Oggi domenica 3 giugno 2018 a partire dalle 11 su Rai 2 nell’appuntamento con Mezzogiorno in Famiglia scopriremo il nuovo oroscopo di Paolo Fox e la classifica della settimana dal 3 al 10 giugno 2018. In attesa delle nuove previsioni, vi facciamo un riepilogo della classifica della scorsa settimana, valida dal 27 maggio al 3 giugno.

Dodicesimo posto per la Vergine, undicesimo per il Sagittario, decimo posto per il Toro, nono posto per il Capricorno. In ottava posizione troviamo il segno dei Pesci, mentre in settima troviamo l’Acquario.

Al sesto posto c’era l’Ariete, al quintola Bilancia, al quarto lo Scorpione. Al terzo posto c’era il segno del Leone, al secondo posto i Gemelli, ed al primo posto c’era il Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: la classifica della settimana dal 3 al 10 giugno 2018 a Mezzogiorno in Famiglia!

Tra poco in diretta a Mezzogiorno in Famiglia scopriremo la nuova classifica dei segni zodiacali valida dal 3 al 10 giugno 2018. Dodicesimo posto per il Sagittario, undicesimo per il Toro, decimo per l’Ariete, nono per la Vergine, ottavo per il Leone, settimo per il Cancro.

In zona alta della classifica al sesto posto troviamo la Bilancia, al quinto troviamo l'Acquario, al quarto c'è il Capricorno. In zona podio al terzo posto troviamo il segno zodiacale dei Gemelli, al secondo posto c'è lo Scorpione, ed in testa alla classifica al primo posto c'è il segno dei Pesci.