Il caschetto – o bob – è il taglio medio per eccellenza, un grande classico che resiste a ogni stagione e incornicia il viso. I look capelli per l’estate 2018 vogliono il caschetto protagonista assoluto.

Proposto in versione pari, o con frangia, conquista anche – e soprattutto – nella variante leggermente mossa. I capelli a caschetto insomma fanno tendenza: ecco una selezione dei tagli più belli da copiare per l’estate 2018.

Le varianti del lob per essere oltre… la tendenza questa estate!

Il bob può essere inteso come taglio a caschetto classico con riga in mezzo, leggermente più lungo nella parte frontale. Si può in secondo luogo portarlo leggermente più corto e pari con scriminatura centrale.

C’è poi la versione “fringe” vale a dire leggermente asimmetrico, il caschetto in questo caso viene completato dalla frangia lunga. Si può scegliere la versione “messy chic”: un caschetto mosso al naturale, dall’effetto leggermente scarmigliato o al contrario “poshy” cioè ordinati, con scriminatura laterale.

Il lob più all’avanguardia è il taglio a caschetto lievemente scalato il cui look è enfatizzato dalla tinta chiara a colpi di sole.

Di super tendenza è l’ispirazione Mia Wallace: il taglio a caschetto in questo caso è con frangia piena nello stile dell’icona del film Pulp Fiction.

Uno dei look capelli più cool per l’estate 2018 sarà il wavy lob: il long bob leggermente mosso, con onde sinuose. per non parlare del “curls“: il caschetto capelli ricci quest’estate è assolutamente da provare. Infine ancora da testare è il bob con flat top: volume ridotto a zero nella parte alta del capo per il taglio a caschetto con scriminatura centrale, portato dietro le orecchie.