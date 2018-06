Sono Irama, Carmen, Lauren ed Einar i quattro finalisti che, lunedì 11 giugno, si contenderanno la vittoria finale di Amici 2018 Ed.17, il talenti di Maria De Filippi. A essere eliminata in semifinale è stata Emma, che ha dovuto cedere il passo a Einar nell’ultima sfida.

Tanti gli ospiti della semifinale, da Gianna Nannini ad Alvaro Soler passando per Beppe Fiorello, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro.

Una semifinale di tutti contro tutti: smantellate le tradizionali squadre Blu e Bianca!

Una semifinale nella quale sono state mischiate le carte: infatti le tradizionali squadre Blu e Bianca sono state smantellate per lasciare spazio a una sfida in più fasi, tutti contro tutti. A ogni tranche di trasmissione è corrisposto un metodo di votazione diverso.

Nella prima sono stati i professori della commissione interna e i giudici di quella esterna a scegliere chi, tra i cinque semifinalisti in gara, fosse stato il migliore in una sfida tutta di duetti: Carmen con Gianna Nannini, Lauren con Beppe Fiorello, Einar con Fiorella Mannoia, Emma con Alvaro Soler e Irama con Fabrizio Moro. Una sfida con un nulla di fatto dal momento che, dovendo scegliere giudici e professori un vincitore all’unanimità, non è stato possibile accordarsi su un solo nome.

I cinque ragazzi sono così passati alla seconda fase, questa volta nelle mani del televoto. A conquistare il favore del pubblico sono stati Irama e Carmen. E i professori hanno assegnato la maglia di primo finalista a Irama, da molti dato come il favorito per la vittoria finale.

I quattro rimasti in gara, nella terza fase, sono stati quindi giudicati dai professori della commissione interna. A ricevere il maggior numero di voti al termine delle esibizioni sono state Lauren ed Emma e i professori hanno assegnato la seconda maglia alla ballerina.

La terza a conquistarsi il diritto ad accedere alla finale è stata Carmen: la cantante ha convinto la commissione esterna, chiamata a decidere, prima con l’interpretazione di “Purple Rain” di Prince e poi, in ballottaggio con Emma, con il suo inedito, “La complicità”. Sono rimasti così a giocarsi l’ultimo posto disponibile Emma ed Einar: il pubblico da casa ha scelto il cantante, con uno schiacciante 70% contro 30%. Appuntamento a lunedì per la sfida finale.