La finale di Amici 2018 Ed.17 andrà in onda lunedì 11 giugno, in diretta su Canale 5. Ad annunciarlo è stata la conduttrice del talent show, Maria De Filippi, in apertura della semifinale che si è svolta ieri, domenica 3 giugno.

Il serale della diciassettesima edizione di “Amici” cambia così di nuovo collocazione nel palinsesto di Canale 5. Le prime sette puntate di questa edizione del serale sono state infatti trasmesse in diretta il sabato sera, l’ottava e la nona la domenica, e la finale lunedì.

I concorrenti che disputeranno la finale dell’11 giugno di Amici 2018 Ed. 17!

Nel corso della semifinale di questa sera i cinque concorrenti rimasti in gara si sono contesi i quattro posti disponibili per la finale dell’11 giugno.

La semifinale di Amici 2018 Ed.17 ha visto i cinque concorrenti arrivati fino a questo punto della gara sfidarsi tutti contro tutti: in palio i quattro posti disponibili per la finale di lunedì 11 giugno. Una gara dai ritmi serratissimi che ha lasciato poco spazio ai siparietti comici e ai momenti “C’è posta per te”, che pure non sono mancati ma che hanno avuto un ruolo marginale rispetto alle precedenti puntate.

Irama è stato il primo ad aggiudicarsi un posto per la finale: nelle prime due manches il cantautore-rapper ha tirato fuori gli artigli e ha sbaragliato la concorrenza degli altri concorrenti grazie al duetto con Fabrizio Moro su “Pensa” e al suo inedito “Nera”: dopo l’eliminazione di Biondo, è il candidato numero uno alla vittoria finale.

Ma anche Einar, Carmen, Emma e la ballerina Lauren non sono stati da meno: motivati dalla voglia di conquistare la maglia per la finale e di dimostrare di avere tutte le carte in regola per accedere all’ultima puntata del serale e giocarsi la vittoria del talent, hanno proposto tutti discrete esibizioni. Dopo Irama ce l’hanno fatta anche Lauren e Carmen.

Nel testa a testa finale tra Emma e Einar non è mancata qualche lacrimuccia, da parte dei due cantanti, e un pizzico di tensione: alla fine, il pubblico – tramite il televoto – ha deciso di premiare Einar. A contendersi la vittoria del talent saranno dunque Irama, Lauren, Carmen e Einar.