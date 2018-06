Ieri, domenica 3 giugno 2018, è andata in onda su Canale 5 la puntata semifinale del serale di Amici 2018 ed.17, condotta da Maria De Filippi. Per la prima volta, i cinque talenti rimasti in gara non hanno indossato le tutine blu e bianche, in quanto non c’è stata la consueta sfida a squadre ma una sfida tutti contro tutti. Ognuno di loro si è messo in gioco per ottenere un posto per la finale di lunedì 11 giugno 2018.

Amici 2018 Ed. 17: ecco chi sono i quattro finalisti e eliminato nella puntata semifinale del 3 giugno 2018.

La gara si è svolta in cinque fasi e man mano che si andava avanti diminuiva il numero di maglie disponibili per la puntata finale. Nella prima fase si sono esibiti tutti e cinque i concorrenti, giudicati dai professori della commissione interna e dai giudici della commissione esterna, ma non sono riusciti a mettersi d’accordo, su chi assegnare la prima maglia da finalista.

Nella seconda fase i cinque concorrenti sono stati chiamati a riesibirsi, ma questa volta sono stati giudicati dal pubblico da casa. I due concorrenti che hanno ricevuto i punteggi più alti nella somma delle votazioni sono stati Irama e Carmen. È stato dunque riaperto il televoto e i professori sono stati chiamati ad esprimersi nuovamente è il primo ad aggiudicarsi un posto per la finale è stato Irama.

Nella terza fase i quattro concorrenti ancora in gara si sono riesibiti. A giudicarli, solamente i professori della commissione interna. Le due più votate sono state Lauren e Emma, che dopo essersi nuovamente esibite e i professori hanno assegnato la seconda maglia per la finale a Lauren.

Nella quarta fase si sono esibiti i tre concorrenti rimasti in gara, ovvero Emma, Einar e Carmen, questa volta giudicati soltanto dalla commissione esterna. Le più votate sono state Emma e Carmen, e la commissione esterna ha assegnato la terza maglia per la finale a Carmen.

Nell'ultima fase si sono sfidati Emma e Einar, a scegliere a chi dei due assegnare l'ultima maglia per la finale è stato il pubblico da casa tramite il televoto. Ad aggiudicarsi il quarto posto per la finale è stato Einar. Dunque, a contendersi la vittoria finale del talent saranno Irama, Lauren, Carmen e Einar.