Stasera, lunedì 4 giugno 2018, su Canale 5 la puntata finale del Grande Fratello 2018 Ed.15 condotta da Barbara D’Urso affiancata da i due opinionisti Cristano Malgioglio e Simona Izzo. Si contendono la vittoria finale della quindicesima edizione del reality i quattro concorrenti Matteo Gentili, Alessia Prete, Simone Coccia e Lucia Orlando ed il quinto finalista sarà deciso dal pubblico tramite il televoto tra Alberto Mezzetti e Veronica Satti.



Ospite speciale della serata sarà la famosa attrice del cinema italiano e internazionale, Gina Lollobrigida che farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa ai finalisti e dare loro alcuni consigli. Non mancheranno, grandi emozioni e sorprese in questa puntata finale di stasera.

Chi sarà eliminato tra Veronica Satti e Alberto Mezzetti?

Secondo i sondaggi il preferito del pubblico è Alberto con il 47,62% delle preferenze, e sembrerebbe anche il favorito per la conquista della vittoria finale di questa edizione del Grande Fratello. A seguire Alessia con il 22,02%, Lucia con 14,88% e Matteo con il 7,94%.



Al quinto posto c’è Veronica con il 4,56% di gradimento del pubblico, che stasera dovrà affrontare allo spareggio Alberto. All’ultimo, è Simone con il 2,98% di consensi. Il gioco è ancora aperto e non si escludono colpi di scena clamorosi nel corso della serata. Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2018 Ed. 15 che si aggiudicherà un montepremi di cento mila euro? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.