E’ iniziato il conto alla rovescia per gli studenti che devono affrontare gli esami di Maturità 2018. Sono state pubblicate dal Miur con un’ordinanza firmata dall’ex ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli le date ufficiali degli esami. Oggi, verranno pubblicati i nomi dei commissari esterni della Maturità 2018, sul sito del ministero.

Esame Maturità 2018: date ufficiali del Miur per tutte le prove e i nomi della commissione esterna.

La prima prova scritta, ovvero il tema d’italiano, è fissata per mercoledì 20 giugno 2018 con orario di inizio alle 8.30. L’appuntamento con la seconda prova, diversa a seconda degli istituti, è per giovedì 21 giugno 2018, alle ore 8.30 che avrà una durata variabile dalle 4 alle 8 ore, a seconda delle discipline. Invece, la terza prova, decisa da ciascuna commissione d’esame, è prevista per lunedì 25 giugno 2018.

A distanza di qualche giorno dalle prove scritte si darà il via agli orali, con un calendario di date diverso da scuola a scuola, che comunque finiranno entro la metà di luglio. Nel pomeriggio di oggi dovrebbero essere pubblicati i nomi dei commissari esterni.

Secondo i siti specializzati gli elenchi sono stati già consegnati nei giorni scorsi nelle segreterie di alcune scuole e entro il primo pomeriggio dovrebbero essere disponibili sul sito ufficiale del Miur. In attesa di conferma da parte del Ministero, è stata diffusa una circolare sugli “adempimanti tecnici“, ovvero, tutto quello che c’è da sapere su che cosa si può fare o non fare mentre durante l’esame.