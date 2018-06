Torna stasera, lunedì 4 giugno 2018, su Canale 5 la puntata finale del Grande Fratello 2018 Ed.15 condotta da Barbara D’Urso. Grande attesa per scoprire chi sarà il vincitore tra i quattro concorrenti già sicuri Matteo Gentili, Alessia Prete, Simone Coccia e Lucia Orlando e Veronica Satti e Alberto Mezzetti che sono al televoto. Uno dei due sarà eliminato all’inizio della puntata e abbandonerà definitivamente il reality.

Grande Fratello 2018 Ed. 15: anticipazioni puntata finale di stasera lunedì 4 giugno 2018.

Nel corso della penultima puntata del Grande Fratello 2018, hanno abbandonato la casa Danilo e Filippo. Dopo Simone, invece, si sono guadagnati l’accesso diretto alla finale anche Alessio, Lucia e Matteo. Gli altri due concorrenti, Alberto e Veronica, sono finiti al televoto.

Secondo i sondaggi il preferito del pubblico è Alberto con il 47,62% delle preferenze, ha superato già 4 nomination e sembrerebbe il favorito per la conquista della vittoria di questa edizione del Grande Fratello. Seguito da Alessia con il 22,02%, evidentemente per la sua storia d’amore nata nella casa con Matteo, che però come gradimento del pubblico si trova al quarto posto con il 7,94% dei voti. Al terzo posto c’è Lucia con 14,88% delle preferenze.

Al quinto posto c’è Veronica con il 4,56% di gradimento del pubblico, che stasera dovrà affrontare allo spareggio Alberto. All’ultimo, è Simone con il 2,98% di consensi. Il gioco è ancora aperto e non si escludono colpi di scena clamorosi. Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2018 Ed. 15? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.